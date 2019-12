Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial din cadrul Departamentului de Stat de la Washington a comunicat ca SUA indeamna Coreea de Nord sa se abțina de la lansarea de acțiuni provocatoare și sa se conformeze prevederilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, informeaza agenția de știri Tass, conform Mediafax.Un…

- Hong Kongul "face parte din China" oricare va fi rezultatul alegerilor locale de duminica, a reamintit luni ministrul chinez de externe, Wang Yi, in timp ce scrutinul pare sa indice o victorie detasata a partizanilor democratiei, noteaza AFP. "Nu sunt inca rezultatele definitive. Sa asteptam…

- La secțiile deschise in Phenian, capitala Coreei de Nord, și Teheran, capitala Iranului, nu a votat niciun roman pana duminica ora 8.30 (ora Romaniei). Ioan Mircea Pașcu comenteaza ironic situația, avand in vedere ca in diaspora s-a inregistrat o prezența record comparativ cu primul tur.„Aflu…

- Vine criza financiara. Moody’s a coborat, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane mondiale in 2020 Agentia de evaluare financiara Moody's a coborat, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, care a participat marti la Phenian la meciul dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, s-a declarat ''dezamagit'' de absenta publicului de pe stadion. Meciul, contand pentru preliminariile CM 2022, care s-a incheiat cu o remiza alba, nu a fost transmis…

- Coliziunea a survenit in Marea Japoniei, la 350 km nord-vest de peninsula Noto, prefectura Ishikawa. In urma accidentului, ambarcatiunea nord-coreeana, probabil un vas de pescuit, s-a rasturnat partial si in jur de 20 de marinari au cazut in apa. 'Trimitem nave de salvare si avioane la fata locului,…

- Donald Trump a anuntat joi ca vrea sa continue negocierile cu Coreea de Nord, aflate pe punctul de a fi reluate dupa luni de impas, in pofida unei noi escaladari a Phenianului in testele nord-coreene de racheta, catalogate drept ”provocatoare” de catre Washington, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ei…

