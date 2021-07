Coreea de Nord restabilește dialogul cu Sudul Phenian și Seul au decis marți, 27 iulie, sa-și restabileasca canalele de comunicare, la un an dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a taiat unilateral liniile directe dintre cele doua țari. Cele doua țari au cazut de acord sa-și refaca canalele de comunicație, la un an dupa suspendarea acestora, a anunțat marți președinția sud-coreeana intr-un […] The post Coreea de Nord restabilește dialogul cu Sudul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

