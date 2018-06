Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a calificat, vineri, arsenalul nuclear nord-coreean drept o 'amenintare exceptionala si extraordinara', pentru a justifica mentinerea sanctiunilor Washingtonului contra Phenianului, la numai zece zile dupa intalnirea sa istorica de la Singapore cu liderul nord-coreean…

- Decizia soc a presedintelui Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anuntata in cursul summit-ului cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pare sa fie o concesie majora facuta Phenianului, dar care i-a surprins pe aliatii Washingtonului, relateaza AFP joi. Coreea de Nord…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru ABC News in Singapore ca dezarmarea nucleara a Coreii de Nord ar putea incepe chiar de acum, scrie The Guardian.Intrebat daca cei din Coreea de Nord vor fi obligati sa renunte la armele nucleare, Trump a declarat: „Da. Vor…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, care s-au intalnit marti in cadrul unui summit istoric in Singapore, au incercat amandoi sa-si impuna controlul, dar au dat si oarece semne de anxietate, la inceputul reuniunii, relateaza Reuters, citand experti in comunicarea…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un a sosit, duminica, in Singapore, inaintea summit-ului istoric cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a informat presa locala, citata de dpa și Agerpres.

- Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat la telefon, si-au exprimat vointa de a vedea arsenalul Phenianului complet desfiintat si au confirmat ca se vor intalni inaintea unui summit asteptat intre presedintele american si Kim Jong Un, potrivit Casei Albe, relateaza AFP conform News.ro…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri seara ca SUA au avut "discutii productive" despre desfasurarea summitului de la 12 iunie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, la doar o zi dupa ce a anulat intalnirea, invocand "ostilitatea fatisa" a Phenianului, relateaza Reuters. "Avem…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca pregatirile in vederea summitului sau cu liderul nord-coreean Kim Jong Un isi continua cursul si a dat asigurari ca acesta va ramane la putere daca va renunta la arma nucleara, relateaza AFP, conform news.ro.”Nimic nu s-a schimbat in privinta…