Stiri pe aceeasi tema

- Maria Capitaine In discursul sau la cel de-al 8-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, ale carui lucrari s-au desfașurat saptamana trecuta, Kim Jong-un a susținut ca eforturile țarii trebuie sa se concentreze asupra dezvoltarii țarii pe cele mai diverse planuri in vederea respingerii Statelor…

- Kim Jong Un a facut apel pentru arme nucleare mai avansate și a spus ca Statele Unite sunt ”cel mai mare inamic al nostru”, liderul nord-coreean devenind o provocare importanta pentru președintele-ales Joe Biden dinainte sa se instaleze în funcție, Reuters. Politicile ostile…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca Statele Unite sunt "cel mai mare inamic” al tarii sale, o declaratie provocatoare adresata celei mai mari puteri din lume in ajunul inceperii presedintelui ales Joe Biden, relateaza AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste sa extinda semnificativ potentialul militar al tarii sale, in pofida sanctiunilor internationale si a problemelor economice grave cu care se confrunta Coreea de Nord, relateaza joi dpa, potrivit Agerpres. Miercuri, in a doua zi a congresului Partidului…

- Acest Congres este primul din ultimii cinci ani si doar al optulea din istoria Coreei de Nord. El se desfasoara cu doua saptamani inainte de intrarea in functie a presedintelui american Joe Biden, in contextul in care relatiile cu Statele Unite se afla in impas. Al 8-lea Congres al Partidului Muncitorilor…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a deschis marti congresul extraordinar al Partidului Muncitorilor, la putere, unde ar urma sa prezinte un plan destinat dinamizarii economiei, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, transmite AFP. Acest congres este primul dupa cinci ani si al 8-lea din istoria…

- Coreea de Nord a interzis intrarea in capitala Phenian, in cadrul unor masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus in timp ce blocheaza orasele, inclusiv unul de-a lungul frontierei cu China, au anuntat vineri mai multi parlamentari sud-coreeni, citati de agentia Kyodo. Trump NU VREA sa plece…

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP. Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a deplasat…