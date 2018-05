Coreea de Nord începe destructurarea complexului de teste nucleare Coreea de Nord "va lua masuri tehnice" pentru destructurarea complexului sau de teste nucleare si va invita jurnalisti straini la o ceremonie de lansare a acestui proces intre 23 si 25 mai, a relatat sambata agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP.



"O ceremonie de destructurare a complexului de teste atomice este prevazuta intre 23 si 25 mai, in functie de conditiile meteorologice", a transmis agentia, care citeaza un comunicat al Ministerului nord-coreean al Afacerilor Externe.



Cu ocazia summitului intercoreean istoric de la 27 aprilie, liderul nord-coreean Kim… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

