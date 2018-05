Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oficiali americani a sosit duminica in Coreea de Nord pentru discutii privind potentialul summit intre Donald Trump, presedintele SUA, si Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, informeaza cotidianul The Washington Post, arata agentia Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat "vointa neabatuta" de a se intalni cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 12 iunie, a anuntat agentia oficiala de presa de la Phenian, KCNA, preluata de Reuters, preluata de agerpres. Kim si-a facut cunoscuta pozitia sambata, in cursul unei intalniri…

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Biroul de presa al Casei Albe a confirmat informațiile care circulau de cateva zile privind misiunea secreta a șefului CIA (desemnat și votat deja in Senatul SUA ca nou șef al Departamentului de stat al SUA) la Phenian.Pe contul de Facebook al Casei Albe au fost postate doua fotografii facute…

- Ales de presedintele american Donald Trump pentru a deveni viitorul sau secretar de stat, seful CIA, Mike Pompeo, se confrunta cu o serie de dificultati in a obtine aprobarea indispensabila din partea Senatului SUA pentru numirea sa, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Comisia pentru afaceri…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, inca director al CIA, a avut o intrevedere strict secreta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in timpul sarbatorilor de Pasti, relateaza cotidianul Washington Post in editia de marti, in conditiile in care presedintele Donald Trump a confirmat ca…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…