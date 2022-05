Coreea de Nord combate Covid cu ceaiuri de plante și gargară cu apă sărată Celor care nu sunt grav bolnavi de Covid, ziarul partidului de guvernamant nord-coreean Rodong Simnun le-a recomandat remedii naturiste: ceai de ghimbir sau caprifoi și o bautura din frunze de salcie, transmite BBC. Bauturile calde pot calma unele simptome de Covid, cum ar fi durerea in gat sau tusea, și pot ajuta la hidratare atunci cand pacienții pierd mai multe lichide decat in ​​mod normal. Ghimbirul și frunzele de salcie pot ameliora, de asemenea, inflamația și pot reduce durerea. Dar in niciun caz ceaiurile nu sunt un tratament pentru infecția Covid-19 provocata de Sars-Cov-2. Pe langa ceaiuri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

