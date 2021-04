Coreea de Nord ar putea detine peste 240 de arme nucleare pana in anul 2027, releva un studiu publicat marti de Institutul Asan si Rand Corporation, care fac o recomandare controversata si anume ca armele atomice sa fie desfasurate din nou in Coreea de Sud, transmite EFE.



''Pana in 2019 se estimeaza ca statul nord-coreean a achizitionat intre 30 si 60 de kilograme de plutoniu si intre minimum 175 de kilograme si maximum 645 de kilograme de uraniu imbogatit'', se mentioneaza in studiu, publicat in comun de Institutul Asan si de Rand Corporation, doua centre de reflectie…