Coreea de Nord a tras un proiectil neidentificat (armata sud-coreeană) Coreea de Nord a tras luni cel putin un proiectil neidentificat, a informat agentia sud-coreeana de presa Yonhap, la cateva saptamani dupa ce Phenianul a anuntat suspendarea moratoriului sau privind rachetele balistice cu raza lunga de actiune, noteaza AFP.



Yonhap l-a citat pe seful de stat-major interarme sud-coreean (JCS) in sprijinul informatiei sale.



In urma cu o saptamana, Coreea de Nord a anuntat ca liderul Kim Jong Un a facut cunoscut ca a supervizat un "tir de artilerie cu raza lunga de actiune", dupa ce Phenianul a amenintat ca va testa "o noua arma strategica".

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

