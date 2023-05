Stiri pe aceeasi tema

- Un avertizor de integritate a primit o recompensa record de 279 de milioane de dolari la inceputul acestei luni, dupa dezvaluirile sale in legatura cu un dosar de mita deschis impotriva companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, scrie The Wall Street Journal, potrivit Agerpres. Recompensa a fost…

- Directorul de marketing al Microsoft Corp. Chris Capossella, a vandut acțiuni ale companiei in valoare de 4,4 milioane de dolari in ultima saptamana, arata datele de pe site-ul US Securities and Exchange Commission (SEC).Capossella, care lucreaza la Microsoft din 1991, a vandut marți 5.000 de titluri…

- Producatorul jocului Fortnite, Epic Games, trebuie sa plateasca o amenda de 245 de milioane de dolari pentru ca a pacalit gamerii sa plateasca microtranzactii si cand nu doreau sa faca acest lucru, transmite News.ro. Federal Trade Commission, autoritatea americana pentru piete si concurenta, a finalizat…

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a devenit dușmanul gruparii paramilitare ruse Wagner. Conform cotidianulil Il Foglio, recompensa oferita de mercenari pentru acesta ar fi in jur de 15 milioane de dolari. Informația i-a fost adusa la cunoștința oficialului italian in urma cu 10 zile, printr-un…

- Autoritațile de la Chișinau vor putea accesa peste 94 de milioane de dolari in cadrul programului FMI, dupa finalizarea evaluarii curente. Anunț a fost facut de premierul Recean și șeful misiunii FMI pentru R. Moldova.