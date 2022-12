Corabia blestemată N-am sa spun nimic despre rateul inregistrat zilele trecute in chestiunea Schengen, intrucat am mai facut-o cumva, cu luni in urma, intr-o cugetare numita „Milogii”. Și-apoi, cred ca au tot facut-o alții, zilele astea, mult mai bine decat mine. E drept ca mi-e și sila de subiect, dar mai ales de sclavii din Alpi ai […] Articolul Corabia blestemata apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

