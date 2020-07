Stiri pe aceeasi tema

- O femeie i-a alertat pe politistii din Olt duminica-dimineata, 26 iulie 2020, spunandu-le ca fiul sau ar fi fost agresat cu o seara inainte si s-ar afla sechestrat intr-un subsol, fara sa stie unde exact.

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Capitala a fost deposedat de telefon si inelul de pe mana in propria scara, valoarea prejudiciului fiind de 9 000 lei.Incidentul s-a produs acum trei luni, in sectorul Ciocana din Capitala, iar faptasul a fost identificat si retinut abia acum.

- Un barbat inarmat a impuscat si ranit opt persoane in fata unui bar din San Antonio, Texas (sudul Statelor Unite), vineri noapte, fara sa faca morti, a anuntat politia, citata sambata de Reuters. Seful politiei din San Antonio William McManus a declarat intr-un briefing, dimineata devreme, ca unui…

- Operatorii de telefonie din Romania trag un semnal de alarma cu privire la un tip de frauda japonez, numit „wangiri” – in traducere „suna o data și inchide”. In urma cu o saptamana, un operator de telefonie din Romania a trimis un mesaj clienților sai care suna in felul urmator: „Iți atragem atenția…

- In cursul dimineții de astazi, 10 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 5 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1360. – Deces 1356 Barbat, 71 ani, județ Suceava. Data confirmare: 20.05.2020. Data deces: 09.06.2020. Comorbiditați: Infarct cerebral datorat ocluziei…