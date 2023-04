Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii din mai multe prefecturi din tara se afla in greva luni, 10 aprilie, principala nemultumire a acestora fiind salariile mici pe care le castiga raportate la sarcinile pe care le au de gestionat, transmit Agerpres și News.ro.„Functionarii publici si personalul contractual din institutiile…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș, au efectuat miercuri, 29 martiem 23 de percheziții domiciliare, in municipiul București și județele Cluj, Prahova, Ilfov, Dolj, Dambovița, Valcea, Caraș-Severin,…

- Federatia SANITAS anunta, marti, ca Proiectul noii legi a salarizarii bugetare a fost finalizat la nivelul Ministerului Sanatatii, fiind rezolvate o parte dintre solicitarile sindicalistilor din sistem. Un aspect important la care au tinut sindicalistii a fost ca o buna parte din sporurile pentru conditii…

- Eveniment Copiii din Cantus Mundi vor marca Ora Pamantului prin evenimente muzicale, inclusiv in Teleorman martie 20, 2023 12:44 Sambata, 25 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30, peste 8.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi se vor reuni simultan…

- Incepand de marți, sindicaliștii din educație vor incepe protestele, incepand cu pichetarea prefecturilor. Ei acuza faptul ca au salarii mici și ca nu li se platesc orele suplimentare. In aceasta saptamana, organizațiile județene afiliate Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) vor organiza…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost retinut de politisti, duminica, dupa ce in ziua precedenta ar fi fost observat intr-un cimitir din municipiul Ploiesti in timp ce ar fi savarsit acte de exhibitionism, printre morminte, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.…

- In urma razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, 174 de copii proveniți din sistemul de protecție speciala din Ucraina au ajuns in sistemul de protecție speciala din Romania. Sunt copiii fara parinți, aflați acum in grija statului roman. „Obligația noastra de stat este aceea de a le asigura protecție…

- CS Blejoi a izbutit o victorie ȋn primul amical al iernii, 4-2 cu Petrolul 95, ȋntr-un meci disputat ȋn nocturna, pe sinteticul de la Parcul Municipal Vest. Cu un prim ,,11“ format din jucatori nascuƫi dupa anul 2000, echipa de eșalon superior a reusit o prima repriza foarte buna, scorul aratand realitatea…