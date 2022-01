Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala care a fost in coma și aproape ca a murit in timpul unei infecții severe cu Covid-19 se recupereaza dupa ce a fost tratata cu Viagra. Monica Almeida urma sa fie deconectata de la aparate peste 3 zile, cand medicii au decis sa-i administreze medicamente pentru disfuncție erectila,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, afirma ca aproximativ un milion de romani s-au vaccinat in cabinetele medicilor de familie. "Reprezentantii medicilor de familie spuneau ca peste 90% dintre ei deja sunt vaccinati si erau dispusi sa faca in continuare apel catre cetateni sa…

- O intalnire de gradul zero este programata chiar in aceste minute. Premierul Nicolae Ciuca i-a chemat pe reprezentantii medicilor de familie pentru a stabilii ultimele detalii in contextul in care valul 5 al pandemiei deja incepe. Astfel, potrivit programului anunțat de Guvern, prim-ministrul Nicolae…

- Guvernul a aprobat, marti, o Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate sa poata face teste rapide antigen pentru depistarea infectiei cu coronavirus. Medicii de familie vor putea achizitiona testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse…

- Responsabilitatea tratarii bolnavilor cu forme ușoare de COVID-19 ramane a medicilor de familie. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, ca se lucreaza, alaturi de medicii de familie, la un proiect care sa permita testarea extinsa a persoanelor cu simptome COVID-19, dar si tratamentul…

- Pacienții din Romania sunt puși pe drumuri din cauza unui vid din contractul cadru al medicilor de familie cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Oamenii nu pot sa faca unele analize in cabinet atunci cand se duc la consultații, ci trebuie sa vina in afara programului pentru ca investigațiile respective…

- O cladire abandonata din Bucuresti a luat foc, in noaptea de marti spre miercuri. Pompierii au intervenit cu 5 masini pentru a stinge incendiul, flacarile ajungand si la o cladire din apropiere.

- Deputatul Cristian Ichim (USR) se arata ingrijorat de rata mica a vaccinarii, din județul Bacau. „Medicii de familie ar trebui sa se implice mai mult și sa le explice pacienților beneficiile vaccinarii”, afirma parlamentarul, dupa o intalnire cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.