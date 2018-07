Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane participa, joi, la operatiunea de cautare a unui copil in varsta de sase ani din orasul Balan, care a disparut de la domiciliu in data de 2 iulie, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip. Politistii au solicitat,…

- Un copil de 6 ani din Harghita a disparut de acasa, luni seara. Este vorba de Ciprian-Costel Manoila, un baiețel din Balan, care a fost dat disparut, de mama sa, in seara zilei de luni, 2 iulie, la ora 20.00. Copilul se juca alaturi de alti copii in apropierea locuintei, dar la un moment dat acestia…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au cautat si astazi trupul barbatului despre care se presupune ca ar fi disparut in Dunare in zona localitatii Cochirleni. Dupa ce ieri seara, dupa ce a fost data alarma pompierii au incercat sa il gaseasca…

- Politistii au fost anuntati luni, de faptul ca un barbat de 48 de ani din judetul Cluj ar fi disparut in judetul Constanta. El a fost vazut ultima oara duminica seara in timp ce se afla pe plaja din Corbu. Deocamdata nu se stie daca barbatul a intrat sau nu in mare. Pentru ca nu a mai raspuns…

- Polițiștii sunt in alerta, dupa ce o femeie de 35 de ani, din Bumbești-Jiu, a anunțat ieri dispariția fiicei sale, Bianca Elena Ailioaiei. Minora de 17 ani a plecat de acasa pe 12 mai, cu intenția de a merge in municipiul Targu-Jiu și nu s-a mai intors. Aceasta nu nu a putut fi contactata nici…

- Un elev ce avea asupra lui mai multe cutite s a incuiat, marti dimineata, in toaleta Liceului din Corbu, amenintand cu incendierea incintei, la fata locului intervenind politistii din localitate care, cu ajutorul profesorilor, au reusit sa il linisteasca pe baiat, transmite Agerpres.ro Purtatorul de…

- Politistii din Baru, judetul Hunedoara, au fost sesizati, marti, de catre un barbat, ca fiica concubinei sale si-a lasat fiul de 8 luni la domiciliul sau si a plecat sa isi cumpere tigari, insa nu s-a mai intors. In urma verificarilor, politistii au constatat ca tanara in varsta de 22 de ani…

- Politistii din Prahova cauta un copil, de 12 ani, care a disparut marți, 10 aprilie, din Ploiești. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea lui sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta – 112. Minorul, de 12 ani, se numește Nicolae Antonio Andrei și a plecat de la domiciliu…