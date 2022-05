Stiri pe aceeasi tema

- Nu de puține ori parinții sunt amendați de poliție din cauza copiilor lor. Asta fiindca aceștia din urma fac fel de fel de stricaciuni la locul de joaca sau in parcuri. Un astfel de caz s-a petrecut zilele trecute. Polițiștii locali Buzatu Norbert și Goloman Iuliana au fost sesizați asupra faptului…

- Un copil de trei ani a cazut intre blocurile a doua transformatoare și a ramas prins in darimaturile acestora. Intervenția salvatorilor a fost dificila, insa contra cronometru. Ei au reușit sa scoata baiatul nevatamat. Cazul a avut loc miercuri seara in sectorul Botanica al capitalei, transmite IPN.…

- Pentru cei din generațiile de dinainte de 1989, Oana Sarbu este acea eleva de care se indragostește iremediabil personajul jucat de Ștefan Banica jr. in seria „Liceenii”. In afara de scurta sa cariera cinematografica, Oana este și o solista de muzica ușoara extrem de apreciata. Dar, inainte de a fi…

- O tanara familie din Timiș a fost distrusa de o șoferița care a intrat pe contrasens cu 120 km/h și a izbit frontal autoturismul in care calatoreau doi copii și parinții lor. Accidentul a avut loc pe DJ 591A, intre localitațile Sacalaz și Sanmihaiu Roman, duminica, in jurul orei 18, scrie portalul timișean…

- Un copil de doi ani si parintii lui au murit, duminica, in urma unui accident rutier produs intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman din judetul Timis. „Un barbat in varsta de 38 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune…

- Polițiștii din Salzburg, Austria, au ramas perplecși, cand, in urma unui control in trafic, joi, 24 aprilie, au depistat la volanul unei mașini un copil de 13 ani, care era și beat, a notat ziarul Heute.Cand a vazut filtrul, baiatul a vrut inițial sa fuga, dar automobilul a fost blocat, au relatat polițiștii.…

- Politia si Parchetul fac ancheta deoarece un copil de trei ani si jumatate a murit in conditii suspecte la Spitalul din Tecuci, judetul Galati. Parintii baietulului ii acuza pe medici de neglijenta si vor sa li se faca dreptate.

- O situație provocatoare care apare atunci cand intr-o familie exista mai mult de un copil este cum sa gestionam relația și conflictele dintre frați și mai ales cum sa nu facem diferențe. Din pacate, studiile arata ca acest lucru este aproape imposibil și ca un procent foarte mare, undeva la peste 80%…