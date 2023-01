Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc, marți seara, pe DN 5, in localitatea Calugareni, județul Giurgiu. Un copil de 11 ani a murit. Acesta a fost lovit de o ambulanța, in timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Ambulanța a fost implicata intr-o tamponare fața-s

- O ambulanța a lovit marți, in Turda, un barbat de 71 de ani care se deplasa pe trecerea pentru pietoni, cu o tricicleta electrica, destinata persoanelor cu dizabilitați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Șoferul care a omorat un copil și a ranit inca cinci pe o trecere de pietoni din Petroșani risca pana la 30 de ani de inchisoare deoarece procurorul i-a schimbat incadrarea juridica. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, procurorul a luat decizia in urma audierii de joi a tatalui victimei decedate și…

- Șoferul care a lovit cu mașina șase copii pe o trecere de pietoni din Petroșani avea o alcoolemie de 1,57 la mie, spune avocatul Adrian Cuculis. Unul dintre copii, un baiat in varsta de 11 ani, a decedat.

- O femeie in varsta de 42 a fost transportata la spital miercuri dimineața, dupa ce un șofer din Turda a lovit-o chiar in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 09.50, pe DN1 E60, la intersecție cu DC 74, in localitatea Martinești, comuna Tureni, potrivit datelor…

- „In cursul diminetii (...) s-a inregistrat un accident rutier in urma caruia a rezultat ranirea si transportarea unei persoane la o unitate medicala. Din primele cercetari rezulta faptul ca o tanara, in varsta de 21 de ani, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal, a fost acrosata…

- O minora de 12 ani a fost tamponata in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs in localitatea Peresecina, raionul Orhei, marți, 1 noiembrie, in jurul orei a 16:40. Astfel, potrivit datelor oferite de catre ofițerul de presa de la IP Orhei, Elena Baetrau, la volanul microbuzului…

- Un elev in varsta de 18 ani a murit, marți seara, dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un șofer neatent. Accidentul a avut loc pe Soseaua Antiaeriana din Bucuresti, a transmis poliția care a deschis un dosar penal. Tragedia a avut loc in aceasta seara pe Șoseaua Antiaeriana dinspre Rond Alexandria…