Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 3 ani a fost atacat miercuri seara de un caine. Copilul se afla, insoțit de unul dintre parinți, in zona blocului in care locuiește in Lupeni, județul Hunedoara.Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din Lupeni au fost sesizați, in jurul orei 21.00, cu privire la faptul ca un copil de 3 ani…

- Articolul VIDEO Urșii s-au inmulțit și cauta noi teritorii, pe colinele de langa Buzau. Au atacat gospodarii, in cautarea hranei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Urșii dau tarcoale din ce in ce mai des localitaților aflate la limita dintre deal și campie, in zone in care nu existau astfel…

- La data de 19 aprilie 2023, in jurul orei 12.00, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs in zona intersecției drumului județean 704 cu drumul național 7, in urma caruia au rezultat victime omenești. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 49 de ani,…

- Un incendiu care a mistuit in urma cu trei ani fosta școala de ucenici a uzinelor din Hunedoara a transformat-o intr-o cladire fantoma. Ea se afla in vecinatatea Castelului Corvinilor, astfel ca a starnit imaginația localnicilor

- Un copil de 9 ani a fost mușcat de un caine in nordul Capitalei. Animalul a ieșit dintr-o curte a vecinilor și l-a atacat pe baiat in zona feței. Copilul este acum la spital. 0 seconds of 1 minute, 17 secondsVolume 90% Polițiștii de la Secția 5 au fost sesizați cu privire la faptul ca […] Articolul…

- Un copil a fost atacat, vineri, de un caine pe o strada din sectorul Sectorul 1 al Capitalei. Minorul era insoțit de bona. La fața locului a ajuns un echipaj medical care l-a transportat de urgența la spital. Victima este un baiat de 9 ani, iar incidentul a avut loc intr-un complexul rezidențial din…

- Un copil a fost mușcat vineri, 24 martie, de un caine, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 1, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei. Copilul a fost transportat la spital, iar autoritațile fac verificari. „La data de 24 martie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului…