Stiri pe aceeasi tema

- Fetița sta in picioare pe o zona cu iarba uscata, iar la prima vedere pare ca are picioarele nenatural de lungi, fiind chiar supecta de rahitism. Postarile cu aceasta imagine au adunat zeci de mii de comentarii, iar majoritatea au recunoscut ca și-au dat seama de ce apare de fapt in imagine, abia…

- Doi soți au a trait clipe dramatice in locul in care trebuiau sa se distreze și sa se relaxeze. Cei doi au vrut sa aiba parte de o vacanța fericita, insa totul s-a transformare intr-o adevarat tragedie.

- "Se confirma evadarea. Este vorba de un detinut in varsta de 24 de ani, condamnat definitiv. A fost depus la noi ieri. Astazi, a fost dus la Centrul de Diagnostic si Tratament pentru o consultatie, fiind suspect de TBC". In timp ce se afla in camera in care ar fi trebuit sa-i fie facute radiografii…

- Un vlogger din Oradea a intrat in atentia politiei dupa ce a lasat un copil de 10 ani sa conduca o mașina in parcarea unui mall. Apoi a postat imaginile pe site-ul sau. Baiatul e prezentat de vlogger ca fiind unul dintre fanii sai.

- Curajul, fermitatea si devotamentul sunt doar cateva trasaturi care innobileaza meseria de politist. Un exemplu de profesionalism este Agentul sef principal Dumitrache Gheorghita s-a transformat in erou dupa ce a salvat din flacari o femeie si pe fiul acesteia, in urma unui incendiu provocat de un barbat…

- Doi baieti de 16, respectiv 17 ani si un barbat de 50 de ani au fost identificati de anchetatori ca fiind posibilii criminali ai padurarului gasit decedat vineri dimineata in localitatea iesena Siretel. Potrivit unor surse judiciare, cei trei erau la furat de lemne in noaptea de joi spre vineri cand…

- Un grav accident rutier a avut loc, luni, in prima zi de scoala, la Cosesti! Un baiat mergea pe marginea drumului, cand s-a speriat si a facut un pas in strada. Baiatul circula pe partea dreapta a drumului, din primele cercetari ale politistilor. Se pare ca mergea la scoala. La un moment dat, s-a speriat…

- Un copil care era internat la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” a disparut ieri. Baiatul in varsta de 9 ani și 9 luni era internat din data de 5 septembrie și a disparut ieri, 8 septembrie, in jurul orei 15.30. Denis Alberto Varga este din Tomnatic și nu avea insoțitor la spital. Polițiștii Serviciului…