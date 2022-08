Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: „In data de 29 august a.c., in jurul orei 13.00, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un copil de 3 ani, cu o plaga mușcata de aproximativ 4 cm in zona feșei. Dupa acordarea ingrijirilor de urgenșa, s-a luat decizia transferului la Spitalul «Sf Maria» din Iași pentru ingrijirea de…

