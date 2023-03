Copil de 5 ani din Neamţ, cu arsuri după ce a incendiat un bidon cu motorină şi ulei Un copil in varsta de 5 ani, din localitatea Dochia, judetul Neamt, a suferit arsuri dupa ce a incendiat un bidon in care se afla motorina si ulei. Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de miercuri (22 martie 2023), in timp ce micutul se afla in curtea casei. Copilul se juca singur in curte Mama […] The post Copil de 5 ani din Neamt, cu arsuri dupa ce a incendiat un bidon cu motorina si ulei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

