Copil de 13 ani, împușcat din greșeală de poliție Un copil de 13 ani a fost ranit, sambata seara, in localitatea Turcoaia, județul Tulcea, de un glonț tras de polițiști, care a ricoșat, in timpul urmaririi unui șofer fara permis. Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea a transmis ca un politist de la Serviciul Rutier a sesizat prin apel 112 un incident produs […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un șofer fara permis a fost urmarit, sambata, in trafic, in Tulcea, iar pentru a-l opri polițiștii au tras focuri de avertisment și apoi asupra fugarului. Barbatul a suferit rani la glezna, dar un glonț a ricoșat și a lovit un copil in varsta de 13 ani, care se afla pe strada.

- Un minor de 13 ani care se plimba cu bicicleta in Tulcea ar fi fost ranit in abdomen de un glonte tras de polițiști aflați in urmarirea unui fugar, spun surse oficiale. La data de 11.12.2021, polițiști din cadrul IPJ Tulcea (Serviciul Rutier), in timp ce se aflau in serviciu, au efectuat semnal…

