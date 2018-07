Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de zece ani a fost descoperit tinut in lanturi de catre parintii sai, intr-un cartier de la marginea municipiului Iasi, baiatul fiind gasit in timpul unei operatiuni de rutina a politistilor locali. Potrivit reprezentantilor Politiei Iasi, copilul a fost gasit legat de un stalp, in…

- Procesul care viza contestarea decizie Primariei Buzau de a transforma Poliția Locala in instituție cu personalitate juridica, s-a incheiat la Curtea de Apel Ploiești. Sentința vine in favoarea angajaților Direcției de Poliție Locala, dupa ce magistrații au decis, definitiv, suspendarea hotararilor…

- La randul lor, ieri, magistratii ieseni de la Judecatorie au sustin intr-un comunicat remis presei ca masurile preconizate aduc atingere independentei actului de justitie. "Magistratii Judecatoriei Iasi se solidarizeaza cu punctul de vedere exprimat de CSM in data de 11.05.2018, respectiv 15.05.2018…

- Politistii din judetul Timis au deschis, marti, un dosar penal pentru ranirea si schingiuirea animalelor pe numele unui barbat de 39 de ani care a legat o vacuta de un tractor si a tarat-o pe un drum din comuna Giroc, transmite corespondentul MEDIAFAX.