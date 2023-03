Copil atacat de un câine pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Băiatul a ajuns la spital, cu răni grave Un copil a fost atacat, vineri, de un caine pe o strada din sectorul Sectorul 1 al Capitalei. Minorul era insoțit de bona. La fața locului a ajuns un echipaj medical care l-a transportat de urgența la spital. Victima este un baiat de 9 ani, iar incidentul a avut loc intr-un complexul rezidențial din nord-vestul […] The post Copil atacat de un caine pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei. Baiatul a ajuns la spital, cu rani grave appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

