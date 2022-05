Copiii visători au o minte ascuțită Va pare ca copilul dumneavoastra totdeauna plutește in nori si din aceasta cauza pierde o multime de lucruri importante? Acest punct de vedere este eronat, iar un studiu recent a descoperit ca oamenii care sint in mod constant distrați, au o cantitate mare de memorie de lucru, ceea ce le da posibilitatea de a detine o multime de informatii in capul și a le manipula mental. {{288320}}Copiii d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Care este cel mai bun fruct pentru un creier sanatos și o minte ascuțita? BENEFICII Care este cel mai bun fruct pentru un creier sanatos și o minte ascuțita? BENEFICII Cel mai bun fruct pentru creier vine intr-o forma dulce și iubita de mulți oameni. Oricare dintre aceste probleme v-ar putea afecta…

- Una din fricile majoritații parinților este ca vor fi mințiți de copii. Și cum “de ce ți-e frica de aia nu scapi”, așa se și intampla. Copiii mint fie pentru a obține ceea ce vor, fie pentru a evita problemele, fie pentru a scapa de responsabilitați. Dar exista o mulțime de alte motive pentru care copiii…

- Elevii unei scoli din Bacau au decis sa isi doneze banii de buzunar primiti de la parinti pentru a cumpara produse de igiena, alimente si jucarii pentru ucrainenii fugiti din calea razboiului.

- Miercuri, 9 martie, mamele refugiate din Ucraina, copiii acestora, dar si alte persoane care se afla in acest moment la Asezamantul filantropic Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare din municipiul Constanta, au primit mucenici moldovenesti. Potrivit preotului Claudiu Banu, "toti rezidentii Asezamantului,…

- In contextul izbucnirii conflictului militar dintre Federația Rusa și Ucraina, Opera Comica pentru Copii vine in sprijinul persoanelor fizice, asociațiilor și autoritaților care care au in grija familii de refugiați ucraineni prin oferirea de acces gratuit la toate spectacolele din repertoriu, disponibile…

- Nouasprezece locuri pentru copiii ucraineni neinsotiti au fost identificate in cadrul structurilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a informat, luni, institutia de asistenta sociala. ‘DGASPC Vrancea completeaza si actualizeaza permanent baza de date constituita…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Și-au format o familie frumoasa impreuna, au doi copii, pe David și Eva, care au cunoscut celebritatea de mici. Tocmai de aceea, cei doi parinți i-au invațat de mici sa faca fața unor situații neașteptate, mai ales…

- Un milion din peste 40 de milioane de locuitori ai Ucrainei au fugit de razboi in țarile vecine. Tanya, mama și profesoara de engleza, a hotarat sa ramana acasa, cu soțul și cei doi copii. Aceasta a povestit pentru publicația Școala 9 ce ii da putere in aceste momente și cum a impletit plase de camuflaj…