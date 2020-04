Stiri pe aceeasi tema

- Indemnați zilnic sa stam in casa, mulți romani au inca impresia ca statul in casa inseamna sedentarism, plictiseala sau lenevit alaturi de ceilalți membrii ai familiei. Deloc adevarat. Oana Matache, sora Deliei ne-a demonstrat ca se pot face lucruri și acasa. Tanara incearca sa pastreze o viața normala,…

- Cateva zeci de persoane, printre care primarul de la Piatra Neamt, un medic, asistente si profesori, au motive de ingrijorare in privinta sanatatii: au intrat in contact cu doua persoane depistate pozitiv cu COVID-19.

- In județul Dambovița pana la acest moment nu au fost inregistrate cazuri sau suspiciuni de imbolnavire. Precizam ca, astazi, 16.03.2020, se afla in izolare la domiciliu 147 de persoane asimptomatice și 35 de persoane sosite, pana in acest moment, in județul Dambovița din zonele de risc și plasate in…

- Avand in vedere evoluția situației epidemiologice in contextul apariției și raspandirii coronavirusului COVID-19, va comunicam ca in județul Dambovița pana la acest moment nu au fost inregistrate cazuri sau suspiciuni de imbolnavire. Precizam ca, astazi, 13.03.2020, se afla in izolare la domiciliu 169…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a anunțat, astazi, ca trei persoane care au intrat in contact cu bucureșteanul care a fost confirmat cu noul coronavirus vor merge in carantina in cladirea ...

- Primele 4 persoane intrate in carantina din județul Neamț și internate intr-unul din centrele amenajate special in acest scop sunt venite toate din nordul Italiei. Trei sunt din satul Ungheni, comuna Raucești și una din Targu Neamț. Dumitru Balajel, primarul comunei Raucești, a confirmat știrea și a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni ca Primaria Capitalei a pus la dispozitie o locatie in Bucuresti unde sa fie tinute in carantina timp de 14 zile persoanele suspecte de coronavirus. In acest moment, in aceasta locatie se afla doua persoane. „Am pus la dispozitie o locatie…

- Vreți sa fiți voluntari și sa petreceți trei ore pe saptamana cu copiii din centrele de plasament și de zi pentru a-i asculta, incuraja și ajuta sa invețe mai bine? Prin programul educațional ”Ajungem MARI”, dezvoltat de Asociația Lindenfeld, puteți face acest lucru! Programul educațional…