Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Moldovei nu vede niciun motiv pentru a introduce cote diferențiate de contribuții la Fondurile de asigurari obligatorii de asistenta medicala (AOAM). Ion Dodon, director general al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), a declarat acest lucru intr-un interviu pentru Infotag. Așa…

- Anul viitor, Moldova va aloca peste 1 miliard de lei pentru a plati medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Aceasta este cea mai mare suma din intreaga istorie a funcționarii sistemului de asigurari obligatorii de asistenta medicala (AOAM) din Moldova. Ion Dodon, director general al Companiei…

- Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, ar putea constitui circa 11 mii lei. Despre acest lucru a anunțat in cadrul unei conferințe de presa directorul Companiei Naționale pentru Asigurari in Medicina, Ion Dodon, facind referire la datele prezentate de Ministerul Finanțelor.…

- Copiii din Romania pot beneficia – in premiera- de consiliere psihologica si psihoterapie in mod gratuit. 70.000 de ore de terapii pentru copii – Programul National – DIN GRIJA PENTRU COPII Copiii din Romania pot beneficia – in premiera – de consiliere psihologica si psihoterapie in mod gratuit. Peste…

- In perioada 28 noiembrie - 2 decembrie, echipe mobile de medici specialisti vor oferi consultatii profilactice gratuite populației din raioanele Caușeni, Orhei și Florești. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei…

- O jurista a Agenției teritoriale Sud a Companiei Naționale de Asigurari in Medicina este suspectata de abuz in serviciu. Procurorii și ofițerii anticorupție au descins miercuri, 23 noiembrie cu percheziții acasa și in biroul suspectei, iar in rezultat aceasta a fost reținut pentru 72 de ore, transmite…

- Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud impreuna cu ofițerii CNA au efectuat percheziții pe cauza penala pornita pe faptul abuzului de serviciu savarșit de un jurist al Agenției teritoriale Sud a Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM). Aceasta este banuita de faptul ca, de comun acord cu…

- Echipele mobile de medici specialiști vor oferi, in perioada 14-18 noiembrie, consultații profilactice gratuite populației din raioanele Hincești și Anenii Noi, comunica Moldpres. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), in saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru…