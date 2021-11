Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN2, mai aproape de Bacau decat de Roman, șoferii de autoturisme, autocare și camioane cunosc bine Motel Travel Europa, un loc ca o oaza in deșert, in care te poți odihni și manca bine, intr-un decor frumos, pentru a porni din nou la drum cu forțele refacute. Iar vara te poți rasfața la o […] Articolul…

- Intr-o perioada afectata de pandemie, șase licee din județele Bacau și Neamț, Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” Bacau (coordonator), Colegiul Național „Costache Negri” Tirgu Ocna, Colegiul Național „Roman Voda” Roman, Liceul Teoretic „Ion Borcea”, Buhuși, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Sabaoani…

- Gradinița cu program normal și program prelungit BENTHAL este un proiect educațional ambițios ce ofera o educație de calitate, echilibrata și diferențiata urmarind sa valorifice potențialul fiecarui copil spre formarea și dezvoltarea unor personalitați, adaptabile și capabile sa raspunda cu succes…

- Sala Polivalenta din București a gazduit saptamana trecuta ediția a VII-a a Campionatului Mondial Ashihara Karate, eveniment la care au participat peste 300 de sportivi din 20 de țari. Romania a avut in aceasta competiție 80 de participanți, patru dintre ei fiind de la Clubul Sportiv Geido din Buhuși,…

- Astazi, in judetul Bacau, la ATI, ora 9.00, erau internați 45 pacienți (21 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgente). In 22 octombrie 2021, s-au vaccinat 3.014 persoane din care, la prima doza sunt 2.206. Din total vaccinari, in centrul CAEX au fost 1.080 persoane vaccinate.…

- Grație dezvoltarii competențelor emoționale in copilarie și adolescența facilitam adaptarea elevului/tanarului la mediu. Un nivel ridicat al inteligenței emoționale este corelat cu caldura parinteasca și atașamentul securizant. Abilitațile emoționale incep acasa cu o buna interacțiune intre parinți…

- Cu volumul ,,La apa Vavilonului” (Bacau, Editura Ateneul scriitorilor, 2021) – lansat recent in cadrul ,,Intalnirilor de la Varatec”, manifestare gestionata de Revista 13 PLUS, Biblioteca ,,George Bacovia” Buhuși și Asociația ,,Renasterea” Buhuși – Ion Dinvale reconfirma discursul sau poematic tulburator…

- La data de 11 septembrie a.c., o patrula de politie rutiera din Buhuși, in timp ce efectuau serviciu de patrulare pe strada Libertatii din localitate, au oprit in trafic, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din județul Mureș. Intrucat acesta nu detinea permisul de conducere asupra sa, polițiștii…