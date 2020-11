Stiri pe aceeasi tema

- "Initial aveam casuta aceea de lemn. Ea era prea mica pentru felul cum a crescut familia. Socrul meu voia si el un loc unde sa stea, dupa perioada in care a fost ambasador in China. Atunci el a construit casa pe care o vedeti aici, care ulterior a ramas mostenire sotiei mele. Am realizat lucrurile…

- In timp ce responsabilitatea pentru noul an școlar a cazut in sarcina autoritaților locale și a directorilor de școli, elevii romani sunt mai saraci ca niciodata: 8 din 100 copii din mediul rural se culca flamanzi. Una dintre cele mai sarace comunitați din Romania se afla in Pirita, la marginea orașului…

- Una din cele mai bune echipe de fotbal ale Romaniei, ușor, ușor dispare. Este vorba de Generatia Mexicului din anii 70. Unul din membrii echipei care a jucat in Guadalajara a murit in 2010. In urma sa, Sandu Neagu a lasat o adevarata tragedie. Copiii unui mare fotbalist roman au ajuns sa cerșeasca Alexandru…

- De mai bine de un an de zile cazul fetelor disparute din Caracal a oripilat o țara intreaga. Toata lumea se intreaba, și pe buna dreptate, daca Luiza și Alexandra traiesc sau au fost omorate? Și daca traiesc, unde se afla? Cine le-a rapit? Care este implicarea „monstrului” din Caracal, alias Gheorghe…

- Viorel a ramas primavara aceasta singur cu patru copii dupa ce soția a murit, subit, in somn. Din acel moment, fiecare zi este o lupta pentru a-și ține cei copiii aproape: a trebuit sa plece din casa socrilor impreuna cu baieții (13 ani, 12 ani, 7 ani și 2 ani), a inchiriat o garsoniera unde nu au apa…

- Prima zi de școala din 2019, anul pre-Covid, e undeva la capatul timpului. Daca unui copil de clasa intai ii cadea creionul langa banca, il culegea de pe jos razand. In 2020, ca sa-și ia creionul, copilul trebuie sa fie la fel de atent ca atunci cand traverseaza. Privește cu teama in stanga, privește…

- Trei persoane au ajuns azi noapte la spital, in urma unui accident rutier produs la Bumbești-Jiu, in Gorj.Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca un tanar, de 24 de ani, din Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DN Bumbești Jiu, din direcția Targu Jiu…