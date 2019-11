Stiri pe aceeasi tema

- Raliul Dakar-2020 promite a fi unul infernal. Organizatorii competitiei au publicat traseul celei de-a 42-a editii a celebrului Raliu. Aceasta se va desfasura in premiera in Arabia Saudita si va avea distanta "cap-coada" de 7 mii 856 de kilometri.

- Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat ca va cauta o soluție pentru a reduce numarul temelor pentru acasa. A precizat ca va milita pentru extinderea programului after-school in toate școlile.

- Copiii din clasele primare vor invața cum sa previna afecțiunile dentare in cadrul campaniei „Primul ajutor pentru dințișor”, lansata de voluntarii Crucii Roșii Romane in 11 județe, printre care și Buzau. Programul Școlar Colgate va ajunge in perioada noiembrie 2019 – februarie 2020 in 11 județe din…

- Elevii de la Liceul „Stefan Odobleja“ din Craiova au renuntat joi la cursuri si au iesit in curtea unitatii de invatamant pentru a protesta. Protestul a inceput la ora 10.00 si a durat mai bine de doua ore. Elevii au facut un mars in curtea unitatii scolare, strigand „Dati-ne clasele inapoi!“. Alaturi…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat, miercuri seara, ca noul ministru al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, i-a transmis in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu acesta ca va face tot posibilul pentru a rezolva problema finantarii Federatiei Romane de Tenis. "Am venit la…

- Ion Țiriac (80 de ani), președintele Federației Romane de Tenis, a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisa integral pe GSP.ro in fiecare miercuri, ora 20:00, și a vorbit despre Arenele BNR, unde nu se mai joaca tenis din 2015. „Eu sper ca acest Guvern sa rezolve treaba foarte repede…

- Primaria Sectorului 4 marcheaza o noua premiera: Direcția de Administrare a Unitaților de Invațamant (D.A.U.I.) a obținut de la Ministerul Finanțelor fonduri suplimentare, in suma de 800.000 lei, pentru plata integrala a drepturilor legale cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES)…

- Horoscop Berbec. Fa un efort sa duci azi la indeplinire un proiect ce se apropie de sfarsit. Oricum nici putere nu mai ai, deci ar fi bine sa te eliberezi odata de sarcina! Esti inaintea unei decizii finale, dar e cel mai complicat moment, pentru ca te tot intrebi daca ai facut tot ce se putea face…