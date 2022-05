Copiii celor care au murit pe front vor putea primi indemnizații, ca și veteranii, invalizii sau văduvele de război Copiii celor care au murit pe front vor putea primi indemnizații, ca și veteranii, invalizii sau vaduvele de razboi Persoanele care și-au pierdut parinții pe front ar putea primi indemnizație și alte beneficii similar veteranilor, invalizilor sau vaduvelor de razboi. Un proiect in acest sens a fost adoptat tacit de Senat și ajunge la vot in Camera Deputaților. Copiii celor decedați pe front, in prizonierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contractate pe […] Citește Copiii celor care au murit pe front vor putea primi indemnizații, ca și veteranii, invalizii sau vaduvele de razboi in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

