Copii răniți într-un accident provocat de un șofer băut Trei copii au fost raniți intr-un accident in zona Mocirle din apropierea varfului Cozia din Valcea dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul autoturismului intr-o curba și s-a rasturnat cu mașina. „La data de 15 august a.c. in jurul orei 19:30, a fost primit un apel pe 112. Un barbat de 29 de ani, din Calimanești, a sesizat ca a facut accident in zona Mocirle din apropierea varfului Cozia și ca cei 3 copii pe care ii avea in mașina s-ar fi lovit. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Poliției Orașului Calimanești, iar in urma verificarilor efectuate s a stabilit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

