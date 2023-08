Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 august 2023, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 5 inculpate, terapeuti in cadrul unui centru apartinand unei asociatii infiintate cu scopul a integra copii cu dizabilitati in societate scoala prin terapie…