Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome usoare de COVID-19 scad considerabil in primele trei luni dupa infectare, conform constatarilor unui nou studiu publicat marti si citat de agentia Xinhua. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea California din Los Angeles,…

- Abatorul Smithfield de langa Timișoara a fost inchis pentru șapte zile, au decis autoritațile sanitare. 93 de angajați au Covid-19, dupa ce opt angajați vietnamezi au fost confirmați cu coronavirus. Doar in ultimele 24 de ore au fost depistate 56 de persoane infectate. DSP Timiș anunța inchiderea abatorului…

- Peste 40% dintre persoanele care traiesc intr-un oraș italian, testați pozitiv pentru Covid-19, nu aveau niciun semn de boala, potrivit unui studiu publicat marți subliniind potențialul raspandirii noului coronavirus, citeaza AFP, citeaza hotnews.ro.

- Artistii independenti din Austria sunt eligibili pentru a beneficia de plati lunare in valoare de 1.000 de euro, alocate pentru a-i proteja si a le asigura mijloacele de subzistenta pe durata actualei crize generate de pandemia de COVID-19, a anuntat joi Guvernul de la Viena, raspunzand astfel presiunilor…

- AVERTISMENT TULBURATOR de la specialiști! S-a descoperit EFECTUL ASCUNS al Coronavirusului. Ce simptome „ciudate” au unii pacienți Incep sa fie descoperite efectele pe termen lung ale infecției COVID-19. Avertismenul specialiștilor dupa ce au analizat rapoartele. In timp ce majoritatea pacienților COVID-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii studiaza posibila legatura intre COVID-19 si maladia Kawasaki. Specialistii OMS au dezvoltat o definitie preliminara pentru acest sindrom inflamator care afecteaza copiii si cauta un tratament eficient.

- Specialiștii sund de parere ca nu exista riscul de a te infecta cu noul coronavirus daca intri in apa marii. Potrivit raportului Consiliului Național de Cercetare din Spania , noul coronavirus, la fel ca și alte virusuri, ar fi „diluat” in apa marii. In plus, sarea din apa ar diminua, de asemenea, gradul…