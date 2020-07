Stiri pe aceeasi tema

- Statuia unui misionar danez din Groenlanda, Hans Egede, care a participat la colonizarea uriasei insule din Arctica in secolul al XVIII-lea, a fost vandalizata la Copenhaga, a anuntat joi politia."Am deschis o ancheta pentru vandalism. Nu a fost facuta nicio arestare si nu a fost pronuntata…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a anuntat miercuri ca meciurile din play-off, care vor decide ultimele echipe calificate la EURO 2020, se vor disputa in octombrie si noiembrie. Romania va intalni Islanda, pe 8 octombrie, in deplasare, in prima partida a barajului pentru EURO 2020. Invingatoarea va…

- Toate companiile vor avea masuri special de siguranța, in contextul pandemiei de coronavirus, iar purtarea maștii pe toata durata zborului este obligatorie. In ceea ce privește destinațiile, doar Italia, de pe 3 iunie și Grecia, incepand cu 15 iunie au anunțat ca se redechid pentru turiști, care nu…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a anuntat ca Statele Unite vor redeschide un consulat in Groenlanda, dupa mai bine de sase decenii, in ceea ce pare a fi o tentativa din partea Washingtonului de a-si consolida prezenta in regiunea arctica in contextul competitiei pentru putere cu China si Rusia,…

- Printre aceste masuri se-numara urmatoarele: clase formate din maximum 12 elevi, interzicerea adunarilor și activitaților sportive comune, masuri stricte de igiena, orare alternative. Totodata, un plan al guvernului pentru redeschiderea treptata a economiei prevede ca revenirea elevilor la…

- Donald Trump infurie din nou Danemarca, dupa ce a aprobat un ajutor financiar de milioane de dolari pentru Groenlanda Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor financiar de peste 12 milioane de dolari pentru Groenlanda, teritoriu bogat in resurse minerale, decizie care a fost primita cu reticența…

- Danemarca a redeschis de azi micile afaceri precum școlile de șoferi, saloanele de masaj și frizeriile. Printre primii clienți care au trecut pragul stiliștilor reveniți la munca a fost prințul moștenitor al Danemarcei.

- Copiii singuri in banci, cu distanța de doi metri intre ei, pauzele organizate pentru grupuri de cate doi sau cinci elevi și orele desfașurate cat mai mult afara. Așa arata școlile din Danemarca, prima țara din Europa care le-a redeschis, in aceasta saptamana, scrie presa daneza.Decizia a fost luata…