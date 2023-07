Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru degajarea arborilor rupți de vant in mai multe localitați. Astfel, s-a intervenit in comuna Farcașa pentru indepartarea unor copaci cazuți pe carosabil. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea unor bucați de tabla, provenite…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit marți, 20 iunie, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma la un accident rutier produs in municipiul Targu Mureș, pe strada Cornești. "In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau doua persoane, una dintre…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina luni, 19 iunie, la un accident rutier produs pe A3 intre localitațile Iernut și Chețani, sensul de mers catre Chețani. "La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Detașamentului Tarnaveni cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o…

- Pompierii mureșeni au intervenit azi, in jurul orei 06:00, la un accident rutier produs in localitatea Hadareni. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Punctului de lucru Luduș, cu o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD B2, o ambulanța C1 -Terapie Intensiva Mobila și doua ambulanțe…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina luni, 19 iunie, in jurul orei 6.00 la un accident rutier produs in localitatea Hadareni. "La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Punctului de lucru Luduș, cu o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD B2, o ambulanța C1 – Terapie Intensiva…

- Pompierii gorjeni au fost solicitati si au intervenit, pana marti dimineata, in 12 situatii in urma ploilor abundente cazute in cursul noptii, fiind vorba despre evacuarea apei din mai multe gospodarii si degajarea a doi copaci cazuti pe carosabil.

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați sa intervina miercuri, 17 mai, in jurul orei 15.00, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, in colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Luduș, in localitatea Taureni, in urma producerii unui…

- Doua mașini s-au lovit vineri seara pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. Apelul de urgența a venit in jurul orei 22.00, iar la fața locului…