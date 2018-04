Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier pentru securitate nationala al vicepresedintelui american Mike Pence a demisionat duminica, la doar doua zile dupa ce a fost numit oficial in post, relateaza Reuters. Biroul lui Pence a anuntat vineri ca Jon Lerner, unul din principalii consilieri ai ambasadoarei SUA la ONU, Nikki Haley,…

- O noua demisie la Casa Alba: Tom Bossert, consilierul pentru securitate interna al presedintelui Donald Trump, a decis sa renunte la functie, a anuntat marti executivul american, relateaza AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. 'Presedintele ii multumeste lui Tom (Bossert) pentru angajamentul…

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, titreaza News.ro. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: A fost o onoare sa-mi servesc…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…