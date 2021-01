Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii tarilor Uniunii Europene au aprobat, luni, aplicarea in mod provizoriu, de la 1 ianuarie 2021, a Acordului dintre Bruxelles si Londra privind relatiile post-Brexit. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm,…

- Maestrul Constantin Chiriac, neostenit „OM AL TIMPUL, OM AL CULTURII”, a primit „Distincția Culturala” a Academiei Romane, pentru turneul organizat la Bruxelles cu sprijinul Institutului Cultural Roman, cu spectacolul „Povestea prințesei deocheate”, regia Silviu Purcarete, in cadrul Festivalului EUROPALIA.

- Treizeci de romani și-au construit singuri case din ce-au avut la Gent, in Belgia, dar ultima mahala a orașului, așa cum o descrie cotidianul De Standaard, va fi distrusa inainte de sfarșitul anului. Povestea oamenilor care raman in frig a fost spusa de Valerica Preda, care locuiește aici alaturi de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat marti statele membre UE la ”un raspuns rapid si coordonat” impotriva terorismului si si-a reiterat dorinta unei ”reformaria spatiului Schengen”, relateaza BFMYV, potrivit news.ro.”Terorismul, de la Paris la Bruxelles, trecand prin Berlin, Viena,…

- Uniunea Europeana (UE) a lansat miercuri procedura pentru sanctionarea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, a fiului sau Viktor si a altor 13 responsabili de represiunea din aceasta tara, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles, informeaza AFP, citata de Agerpres. Unda verde pentru interzicerea…

- Belgia impune masura carantinarii dupa ce numarul de cazuri, internari și decese este in creștere. Masura a fost anunțata de catre premierul Alexander De Croo, in cadrul unei conferințe de presa, conform AFP, potrivit ."Țara noastra se afla intr-o stare de urgența sanitara. Presiunea este…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție s-a declarat impotriva ridicarii Mecanismului de Cooperare și Control (MCV) realizat de Comisia Europeana pentru Romania. „Avem nevoie de o monitorizare in continuare astfel incat sa se constate un angajament clar de reparare a legilor justiției, iar…

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, transmite Agerpres. Incepand cu data de 19 octombrie, benzina costa in Romania 0,934 euro pe litru in medie, in timp ce media europeana…