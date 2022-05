Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de artiști consacrați s-au intalnit la Iași pentru a lansa noi talente, la cea de a doua ediție a Musicalling, eveniment in cadrul Romanian Creative Week 2022, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești, organizat la Iași in perioada 20 – 30 mai 2022. Musicalling se desfașoara…

- 10 zile, zeci de artiști, peste 80 de instalații New Media, show-uri virtuale proiectate pe cladirile din Iași, expoziție de NFT-uri. Este vorba de cel mai mare spectacol de arte vizuale din țara: Romanian Creative Week

- Aproape 300 de artiști din 24 de țari, 10 scene, 100 de ore de muzica live – astfel se traduce in cifre experiența muzicala pregatita pentru Electric Castle (EC). Festivalul iși prezinta afișul final pentru cea de-a 8-a ediție, la care sunt așteptați sa participe peste 250 de mii de oameni. Formula…

- CONCERT Goran Bregovici, la Blaj, pe Campia Libertații. Vor mai urca pe scena Delia, Veta Biriș și mulți artiști populari. PROGRAM Goran Bregovici și celebra sa ”Orchestra de nunți și inmormantari” vor susține un concert, pe Campia Libertații de la Blaj, in data de 15 mai. Pe langa Bregovici, pe scena,…

- Ziua Mondiala a Artei este srabatorita in fiecare an la 15 aprilie, data fiind aleasa, in mod simbolic, in memoria unui artist complet: sculptorul, pictorul, arhitectul si inventatorul Leonardo da Vinci (15 aprilie 1452 - 2 mai 1519), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fabrica de caramida din Mondial-Bocșei ar putea fi cumparata de catre Cemacon, unul dintre liderii producției de caramida din Romania, ce aparține fraților Adrian si Dragos Paval, a transmis lugojeanul.ro. Angajații fabricii lugojene vorbesc despre posibilitate ca, in scurt timp, sa aiba un nou patron,…

- Casa Mestesugareasca era locul unde iubitorii de tradiții se puteau intalni in Cetate. Funcționa acolo din 2016. Acum, Ida Pazman, unul dintre puținii meșteri populari din Oradea, anunța ca trebuie sa inchida porțile.

- Pe 12 martie, la Arena Naționala, va avea loc We Are ONE, cel mai mare concert caritabil din Romania, pentru sprijinirea poporului ucrainean. Peste 50 de artiști romani și internaționali s-au alaturat evenimentului și vor urca pe scena de la Arena Naționala. Primii artiști internaționali anunțați sunt…