Convorbire Xi Jinping – Joao Lourenco

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis, miercuri, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, felicitari și urari de bine reprezentantelor, deputatelor și angajatelor de la sesiunile anuale ale forurilor legislativ și consultativ, aflate in plina desfașurare in capitala Beijing,…

- Cursul de pregatire a tinerilor de la Școala Partidului din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez a inceput, vineri, la Beijing. Președintele Chinei, Xi Jinping, le-a transmis tinerilor comuniști sa respecte conduita partidului și sa se dedice imbunatațirii nivelului de trai al populației.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis, vineri, un mesaj de felicitare noului președinte al Finlandei, Alexander Stubb. Șeful statului chinez spune ca, prin eforturile comune, cele doua țari au menținut in ultimii ani prietenia tradiționala și cooperarea reciproc avantajoasa in toate domeniile pe…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a primit marți scrisoarea de acreditare a noului ambasador al Romaniei in China, Dan-Horia Maxim, cat și ale ambasadorilor din alte 41 de state. Intr-o alocuțiune rostita in Marea Sala a Poporului din Beijing in fața șefilor de misiuni diplomatice, Xi a transmis urari…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut miercuri, la Marea Sala a Poporului din Beijing, o intalnire cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev. Cei doi lideri au convenit sa ridice relațiile China – Uzbekistan la nivel de relații strategice cuprinzatoare pe toate planurile, pentru o noua era.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri in Marea Sala a Poporului din Beijing o intalnire cu prim-ministrul belgian, Alexander De Croo. Xi Jinping a afirmat in cadrul intalnirii ca in cei 53 de ani dupa stabilirea relațiilor diplomatice intre China și Belgia, colaborarile bilaterale in toate…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri, la Beijing, o intalnire cu mai mulți ambasadori si diplomati chinezi acreditati in strainatate, intorsi pentru participarea la o conferinta de lucru desfasurata in capitala. Xi Jinping a apreciat rezultatele importante inregistrate in diplomatia chineza…

- Conferinta Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) pentru afacerile externe a avut loc miercuri si joi la Beijing. Presedintele Chinei, Xi Jinping, a fost prezent la eveniment și a facut un bilant sistematic al rezultatelor si experientelor obtinute in „diplomatia de mare putere cu…