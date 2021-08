Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au controlat, la Sebeș, mai multe autovehicule, care aveau numere de inmatriculare ungurești și care faceau parte dintr-un convoi aparținand unui circ. Cu ocazia verificarilor, s-a constata ca una dintre autoutilitare era condusa de un tanar de 27 de ani, din Ungaria, care nu deține permis…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora efectueaza cercetari cu privire la un cetatean roman, care a fost depistat conducand un autoturism, desi nu avea acest drept.

- Șoferi beți și fara permis pe drumurile din Alba: Un srilankez și un francez alcoolizați la volan, printre cei depistați de polițiști Drumurile din județul Alba au fost pline, in cursul weekend-ului, de șoferi inconștienți, care erau la volanul autoturismelor fara sa posede un permis de conducere, sau…

- Sibian depistat de polițiștii din Sebeș cu un permis fals de conducere, care ar fi fost eliberat de autoritațile din Italia. S-a ales cu dosar penal Sibian depistat de polițiștii din Sebeș cu un permis fals de conducere, care ar fi fost eliberat de autoritațile din Italia. S-a ales cu dosar penal La…

- La data de 23 iunie 2021, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 48 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care, in seara zilei de 20 iunie 2021, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara sa posede permis…

- La data de 21 iunie 2021, in jurul orei 11.00, polițiștii din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui eveniment, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 72 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un moped, pe strada Mihail Kogalniceanu, din Sebeș, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus…

- Politia Locala Turda – CONDUCATOR AUTO DEPISTAT PE DRUMURILE PUBLICE FARA PERMIS DE CONDUCERE In data de 08.06.2021 polițistul local pe linie de circulație rutiera fiind in exercitarea atribuțiilor de

- In data de 19.05.2021, in jurul orei 23:15, politistii au depistat in trafic un barbat in varsta de 42 de ani, in municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism pe strada Principala, din Teliucu Inferior, fara a poseda permis de conducere. In data de 19.05.2021, in jurul…