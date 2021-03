Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii Netflix care folosesc conturile prietenilor și ale rudelor ar putea fi nevoiți sa-și faca propriul abonament pentru a urmari, in continuare, filmele și serialele preferate. Netflix dorește sa stopeze fenomenul de imparțire a contului cu persoane care nu locuiesc in aceeași gospodarie cu…

- Germania a impus, incepand de duminica seara, ca toti soferii de TIR care intra in tara dinspre Austria si Cehia sa prezinte teste COVID-19 negative. Masura a dus la formarea de cozi kilometrice.

- Marea Britanie a impus noi restricții pentru toți cetațenii britanici și irlandezi, precum și pentru rezidenții care vin din lista țarilor cu risc epidemiologic crescut. Astfel, oamenii trebuie sa stea obligatoriu in izolare timp de 10 zile la un hotel autorizat și sa suporte costurile, potrivit BBC,…

- Instagram iși intarește poziția cu privire la discursurile de ura in mesajele directe. Compania a anunțat astazi ca va incepe dezactivarea conturilor persoanelor care trimit in mod repetat mesaje de ura. Utilizatorii care fac acest lucru nu vor putea trimite mesaje pentru o perioada de timp nedefinita,…

- Italia a anuntat vineri ca a blocat temporar accesul la TikTok utilizatorilor a caror varsta nu este garantata. Masura a fost luata de urgenta, dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita „jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala, informeaza hotnews .Autoritatea italiana pentru protectia…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, anunta ca in weekend a gasit, impreuna cu ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, bani pentru masura 3 privind granturile pentru investitii. "Impreuna cu Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene, am gasit bani in weekendul trecut pentru masura 3.…

- Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal, masura putand fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ…

