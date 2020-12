Contul Online Business - o solutie digitala marca Libra Internet Bank pentru firme si profesii liberale

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, cand avem cu totii o stare psihica nu tocmai buna, tindem sa ne refugiem in cumparaturile emotionale care sunt pe cat de nesanatoase, pe atat de costisitoare. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa cumperi cumpatat. Indeosebi in…

- Bugetul celor trei coloane reprezinta o alta modalitate de organizare a banilor pe care ii castigi lunar, in asa fel incat sa reusesti sa si pui ceva deoparte pentru zile negre. Asa ca, pentru ca la tine totul este "pe buget", foloseste o foaie de hartie pe care sa trasezi trei coloane: una cu veniturile,…

- Leasingul nu este atat de simplu pe cat pare. Din contra, acest produs bancar este mai complex, mai diversificat si mai complicat decat ar putea parea la prima vedere. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, care sunt cele mai putin cunoscute tipuri de leasing.…

- Daca ai ajuns sa ai probleme cu returnarea creditului pe care l-ai accesat de la o banca, atunci ar fi bine sa mergi si sa discuti cu creditorul pentru ca, impreuna, sa gasiti o solutie. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, cu ce documente trebuie sa te prezinti…

- Daca vrei sa economisesti pe termen lung, iar aici vorbim despre 20-30 de ani, atunci pensia privata facultativa ar putea fi instrumentul de investitie pentru care sa optezi. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, de ce este bine sa economisesti pentru o pensie privata…

- Sa luam un scenariu in care sotul si sotia nu se cunosteau in urma cu 10 ani. Ea a luat un credit pe care, apoi, nu l-a mai rambursat, din varii motive. Acum, cei doi sunt casatoriti, dar creditul ei este inca nerambursat. Apare intrebarea daca, impreuna, in calitate de soti, cei doi pot accesa un credit…

- Daca esti pentru prima oara in fata acestei decizii, de a alege intre creditul cu dobanda fixa si cel cu dobanda variabila, ideal ar fi sa nu te uiti la valoarea pe care ti-o da DAE (Dobanda Anuala Efectiva), pentru ca poate fi inselatoare, mai ales in cazul unui imprumut pe termen lung si foarte lung.…