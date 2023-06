Stiri pe aceeasi tema

- Copil de 3 ani atacat de un Amstaff. Un copil in varsta de 3 ani, din Lupeni, judetul Hunedoara, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Micutul a fost muscat de piciorul drept si a fost…

- Un copil de 3 ani din Lupeni, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Minorul a fost dus de urgenta spital, dupa ce a fost muscat de piciorul drept, informeaza News.ro.Incidentul a avut…

- Un copil de 3 ani a fost transportat, aseara, la spital dupa ce a fost atacat de un caine din rasa Amstaff, scapat accidental dintr-o locuinta din Lupeni. Micutul a fost muscat de piciorul dreapt si a fost dus de urgenta la spital. Stapanul animalului a declarat ca acesta a scapat din locuinta, accidental.…

- Un copil de 3 ani a fost atacat miercuri seara de un caine. Copilul se afla, insoțit de unul dintre parinți, in zona blocului in care locuiește in Lupeni, județul Hunedoara.Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din Lupeni au fost sesizați, in jurul orei 21.00, cu privire la faptul ca un copil de 3 ani…

- Un copil in varsta de trei ani a fost atacat miercuri seara de un caine. Copilul se afla, insoțit de unul dintre parinți, in zona blocului in care locuiește in Lupeni, județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din Lupeni au fost sesizați, in jurul orei 21.00, cu privire la faptul ca un copil…

- Cetatea Malaiești din Hunedoara a ramas singura fortareața medievala din Țara Hațegului, restaurata dupa 1990. Lucrarile au starnit controverse, insa așezarea primește tot mai mulți turiști.

- Program creat de trei elevi romani, va rula pe Stația Spațiala Internaționala. Cum vor fi ajutați fermierii de acest sistem Program creat de trei elevi romani, va rula pe Stația Spațiala Internaționala. Cum vor fi ajutați fermierii de acest sistem Trei elevi din Hunedoara au creat un program care va…

- Invitata: Adina POPA, specialist comunicare Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București The post EGN MEETING LA GEOPARCUL DIN ȚARA HAȚEGULUI appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .