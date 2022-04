Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana a avut loc in Serbia, la Belgrad, turneul internațional memorialul “Vladan Petrovic”, un turneu cu tradiție și cu peste 600 de participanți din Grecia, Macedonia, Serbia. Romania a fost reprezentata cu onoare de ACS Judo Phoenix, care a participat cu 3 sportivi. Mihai Florea…

- Cu prilejul Zilei Jandarmeriei Romane – 3 aprilie, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna pentru a marca 172 de ani de la atestarea documentara a Armei, am organizat urmatoarele activitați: – Turneu de minifotbal adresat instituțiilor publice din județul Covasna; – Concurs de șah…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind reglementarea statutului personalului care, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost incadrat pe perioada determinata, precum si pentru modificarea si…

- La implinirea a 200 de ani de la atestarea poliției moderne cu ocazie zilei Poliției Romane, dupa doi ani lungi și grei de distanțare sociala, copiii de clasele 0 – IV la sunt invitati la un concurs de desene cu tema ”PACEA IN LUME”, organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș prin…

- Social Personalul din unitațile sanitare, incadrat pe perioada determinata și fara concurs in perioada starii de alerta, poate ramane pe post martie 8, 2022 13:02 Camera Deputaților a adoptat marți, 8 martie, in calitate de for decizional, un proiect de lege privind reglementarea statutului personalului…

- La primul concurs, organizat, in luna decembrie 2021, singurul candidat inscris la examenul de director al Ateneului Popular din Focsani nu a reusit sa treaca mai departe, dupa analizarea dosarului.

- Dupa mai bine de o luna in care conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a fost asigurata in mod interimar de judecatorul Bogdan Mateescu (președintele CSM din 2021), criza de la varful justiției ar putea fi rezolvata joi, 10 februarie. Judecatorul Marian Buda, de la ICCJ, membru interimar…

- Inspectorul școlar general de la Botoșani a promovat un concurs pentru un post de coordonare din cadrul Casei Corpului Didactic (CCD) Botoșani. Ada Macovei susține ca a aratat interes pentru respectivul post mai degraba pentru un pas in propria cariera, fara nicio legatura cu funcția din fruntea Inspectoratului…