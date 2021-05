Controverse în Japonia după ce un oraș a construit un calmar uriaș din banii de relansare economică post-Covid Un oraș japonez de pe literal a provocat controverse în țara insulara dupa ce a folosit banii acordați printr-un grant menit sa amelioreze efectele economice ale pandemiei pentru a construit o statuie uriașa a unui calmar, relateaza BBC.



Creatura marina cu o lungime de 13 metri se afla în portul Noto unde calmarul zburator este considerata o delicatesa.



Statuia a costat 25 de milioane de yeni (aproximativ 228.500 de dolari), fonduri accesate din fondul de urgența pentru relansarea economica. Oficialii din Noto au declarat presei locale ca aceasta face parte dintr-un plan… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

