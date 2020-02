Fundatia Nobel a dezvaluit vineri noul amplasament din Stockholm al viitorului Centru Nobel, conceput pentru a gazdui majoritatea activitatilor sale, sperand astfel sa puna capat controverselor legate de locul destinat acestui spatiu cultural, informeaza AFP. In 2018, justitia suedeza a respins un prim proiect ce viza amplasarea Centrului Nobel in centrul orasului Stockholm, ai carui critici, cu regele Carl al XVI-lea Gustaf in frunte, se temeau ca va desfigura un cartier istoric din capitala tarii, datorita marimii si stilului sau arhitectural. "Va fi un nou punct de plecare pentru eforturile…