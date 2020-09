Suedia este țara din Uniunea Europeana etichetata drept “controversata” pentru felul in care a ales sa gestioneze pandemia de coronavirus. Masuri restrictive mai blande și eliminarea temerii de virus par a fi principiile dupa care țara din peninsula Scandinava s-a ghidat in ultimele șase luni. Cunoscuta pentru un sistem de invațamant pragmatic, in care sunt evidențiate calitațile și pasiunile elevilor, Suedia a dat recent testul inceputului unui nou an școlar in vreme de pandemie. Testul inceputului de an școlar, trecut cu brio de Suedia Printre puținele țari care a permis ca elevii sa continue…