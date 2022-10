Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Coșești, Nicolae Pana, anunța ca anul acesta comuna Cosesti gazduieste o noua editie a Festivalului Tuicii, sarbatoare devenita traditionala. Evenimentul are loc pe 11 septembrie. Este un eveniment organizat de Primaria și Consiliul local Coșești intr-un cadru natural, pe meleagurile…

- Nepasare crasa la Spitalul de Pediatrie din Pitești! Ce au facut parinții! Nu degeaba exista de atata amar de vreme in Argeș vorba cum ca „medicul cel mai bun e autostrada spre București!”. O dovedește un nou caz in care nepasarea și lipsa de profesionalism ale unor medici din spitalele din Argeș ii…

- Un nou cod galben de ploi a fost emis pentru județul Argeș, cu interval de valabilitate 24 august, ora 10:00 – 24 august, ora 21:00. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata local in zonele montane, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și vestul Munteniei.…

- Catalin Gherzan: “Romania nu-și mai poate permite greșelile anterioare din pandemie!” Este clar ca in actualul context economic, marcat de inflație globala și de o criza energetica europeana, “Romania nu iși mai permite intreruperi ale activitaților economice din cauza pandemiei, mai ales ca in pofida…

- Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș: Impreuna putem imbunatați educația și ingrijirea preșcolarilor din Romania! ???????????? ????????????????̆ ???????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????̂????????????? Nu știm. Știm in schimb in ce domenii vor exista fonduri europene…

- Economie Cererea de acordare a esalonarii la plata disponibila pe site-ul ANAF iulie 25, 2022 09:11 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman aduce la cunostinta contribuabililor ca, incepand cu data de 12.07.2022, este disponibil pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala…

- In perioada vacanței de vara a elevilor, Primaria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, executa lucrari de reparații in curțile interioare ale școlilor. Pe baza solicitarilor facute de directorii instituțiilor de invațamant și a verificarilor facute in teren de primar și de aparatul…

- De sambata, cei ce nu au distrus ambrozia de pe terenurile pe care le dețin risca amenzi de mii de lei Cei ce dețin terenuri, indiferent daca vorbim de persoane fizice sau de firme, pe care crește ambrozie, o buruiana cu flori al carui polen provoaca alergii puternice, trebuie sa ia o serie de masuri…