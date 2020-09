Stiri pe aceeasi tema

- Noile autobuze hibrid au 12 metri lungime, sunt prevazute cu trei usi, au o capacitate de transport de minim 90 de calatori, scaune confortabile, podeaua coborata, rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati, instalatii de aer conditionat si incalzire, camere video, sistem GPS.

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, marti, la Iasi, lansarea in dezbatere publica a programului privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, in valoare de 480 de milioane de lei, prin care primariile pot achizitiona mijloace de transport electrice,…

- Costel Alexe a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta in incinta depoului de tramvaie din Iasi, alaturi de ministrul de Finante Florin Citu si de primarul Mihai Chirica, ca sunt necesare investitii masive in mijloacele de transport in comun, mai ales in marile aglomerari urbane, astfel ca oamenii…

- Premierul danez a anuntat, sambata, ca purtarea mastii va fi obligatorie in mijloacele de transport in comun incepand din 22 august, cu scopul de a preveni raspandirea noului coronavirus, anunța news.ro."Masura intra in vigoare peste o saptamana", a declarat Mette Frederiksen, intr-o conferinta…

- Regula limitarii accesului persoanelor in mijloacele de transport in comun ii revolta pe multi ieseni si asta pentru ca nu exista metode de aplicare civilizate, care sa nu incalce drepturile oamenilor. Cu aceasta regula ar fi de acord aproape toata lumea, teoretic. Orice persoana se simte mai bine cand…

- Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din județul Vrancea In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite…

- Politistii braileni au aplicat amenzi ce totalizeaza 24.000 de lei. 21 dintre acestea au fost aplicate soferilor de taxi si pasagerilor pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

- Purtarea mastii in mijloacele de transport in comun din Elvetia a devenit obligatorie incepand de luni pentru prima data de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, informeaza DPA.Anterior, autoritatile elvetiene au recomandat calatorilor sa-si acopere gura si nasul doar in timpul calatoriilor…